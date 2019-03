Boete van 4.000 euro voor bestuurster die voetgangster aanreed op zebrapad in Zandstraat Kristof Pieters

18 maart 2019

17u09 0 Sint-Gillis-Waas De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft de bestuurster veroordeeld die in januari vorig jaar een voetgangster van het zebrapad maaide in de Zandstraat in Sint-Pauwels. Het slachtoffer overleefde het ongeval maar draagt nog altijd de fysieke gevolgen ervan.

Het ongeval gebeurde op 15 januari vorig jaar rond 17.30 uur. Op dat moment was het al donker en bovendien was het hard aan het regenen. Bestuurster A.V.H. reed met haar auto in de Zandstraat in de richting van Sint-Niklaas toen ze ter hoogte van het zebrapad aan de Bagoniewijk een overstekende voetgangster niet opmerkte. De jonge vrouw werd aangereden en raakte levensgevaarlijk gewond. Ze overleefde het ongeval maar heeft nog steeds zware fysieke klachten als gevolg van de aanrijding. De bestuurster zelf was na het ongeval in shock.

Maandag moest ze zich komen verantwoorden in de politierechtbank van Sint-Niklaas. De vrouw was zelf aanwezig omdat ze persoonlijk haar verontschuldigingen wou aanbieden aan het slachtoffer maar die was zelf niet komen opdagen. Ze betuigde dan maar haar spijt voor de rechter. “Het was die avond heel druk op de baan en de zichtbaarheid was beperkt door de duisternis en de regen”, vertelt ze. “Ik had de voetgangster niet gezien maar erken wel dat ik had moeten stoppen. Na het ongeval heb ik geprobeerd om via bemiddeling contact op te nemen met het slachtoffer.”

Op het moment van de aanrijding reed A.V.H. volgens een getuige aan een matige snelheid die lager was dan de toen toegestane snelheid van 70 kilometer per uur. De politierechter bleef daarom mild en veroordeelde de bestuurster tot een geldboete van 4.000 euro. Hij wees de vrouw wel nog op de ernstige letsels van het slachtoffer en het feit dat het ongeval nog een pak erger had kunnen aflopen.