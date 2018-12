Boekhoudster gemeente verduistert 87.010 euro in twee jaar tijd Audit Vlaanderen heeft onderzoek naar verdachte transacties afgerond Kristof Pieters

27 december 2018

20u44 0 Sint-Gillis-Waas Een personeelslid van de dienst boekhouding van de gemeente Sint-Gillis-Waas heeft in totaal 87.010 euro verduisterd. Dat blijkt uit een rapport van Audit Vlaanderen. De gemeente schakelde de dienst in nadat er in het voorjaar verdachte transacties in de gemeentelijke boekhouding waren vastgesteld. De gemeente zal nu via de rechtbank het verdwenen geld terugvorderen.

Het gesjoemel met de boekhouding van de gemeente Sint-Gillis-Waas kwam begin mei aan het licht. Een personeelslid van de dienst Financiën had een zwaar ongeval gehad en zat een tijd thuis. Toen collega’s haar taken moesten overnemen stelden die vast dat de kastoestand was gemanipuleerd en er onjuiste facturen waren opgesteld. Het gaat om cash geld dat binnenkwam via het gemeentelijk onthaal voor onder meer de verkoop van huisvuilzakken of het afleveren van identiteitskaarten en paspoorten, maar ook via de bib en de dienst cultuur. Het gemeentebestuur bracht onmiddellijk Audit Vlaanderen op de hoogte waarna er een onderzoek werd opgestart. Er werd ook klacht ingediend bij de politie. De medewerker bij de dienst financiën werd enkele maanden geleden al op staande voet ontslagen. Het was toen echter nog koffiedik kijken wat de omvang van de fraude was. Het onderzoek van Audit Vlaanderen, dat langer duurde dan verwacht, werd net afgerond.

“Het onderzoek nam heel wat tijd in beslag”, zegt schepen van financiën en toekomstig burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “De boekhouding van de afgelopen jaren werd volledig nagekeken en alle financiële procedures moesten overlopen worden. Audit Vlaanderen ging terug in de tijd en controleerde de boekhouding van de afgelopen 5 jaar.”

De feiten dateren voornamelijk uit de periode 2017-2018. Uit het rapport van Audit Vlaanderen blijkt dat in totaal 87.010,02 euro verdween uit de gemeentekas. De gemeente zal nu via de rechtbank het verdwenen geld terugvorderen.

Moeilijk traceerbaar

“Als gemeente is dit een enorme klap”, reageert De Rudder. “Dit mocht niet gebeuren. Het betrokken personeelslid was in 2004 gestart bij het OCMW en was sinds 2009 in vaste dienst bij de gemeente. We rekenen natuurlijk voor een stuk op het vertrouwen dat we kunnen stellen in ons eigen personeel. De fraude gebeurde echter doordacht en was bijna niet traceerbaar. We kunnen hier enkel lessen uit trekken en namen al maatregelen zodat dit niet meer kán gebeuren.”

Het personeelsbestand van de dienst Financiën werd intussen uitgebreid en de dienst wordt anders georganiseerd, met een duidelijke functiescheiding. Enkele taken van de dienst Financiën werden overgenomen door andere gemeentelijke diensten.

Frauderisico

Oppositiepartij N-VA had hier in het verleden al op aangedrongen nadat in mei 2017 Audit Vlaanderen bij een globale doorlichting van de gemeente reeds belangrijke opmerkingen had bij de controle op het financiële beleid waardoor er een frauderisico was. “Dit is dus eigenlijk ook schuldig verzuim van het beleid”, vindt Koen Daniëls. “Als men de aanbevelingen had gevolgd, was dit vroeger ontdekt en was er niet zo’n enorm bedrag verduisterd. Er gebeurde echter nooit een onafhankelijke telling. Er wordt ook nog te veel cash betaald terwijl andere gemeenten hun betalingen al veel meer automatiseren. Buiten het gesjoemel zijn er trouwens nog andere vreemde zaken blootgelegd zoals op vlak van collectieve schuldenregeling. Daar werd geen geld verduisterd, maar speelde het betrokken personeelslid wel sinterklaas door geld van schuldbemiddelaars door te sluizen naar andere dossiers. Ook bij de aankoop van kantoormateriaal zijn fouten gemaakt. Er is dus heel wat werk aan de winkel om hier orde op zaken te stellen.”