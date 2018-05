Blokstraat onverwacht afgesloten 15 mei 2018

Het was voor heel wat inwoners van Sint-Gillis-Waas gisteren schrikken toen plots de Blokstraat ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwstraat in beide richtingen afgesloten was. En dat niet voor eventjes, maar blijkbaar voor 2 maanden van 14 mei tot 13 juli. Koen Daniëls (N-VA) hekelt de gebrekkige communicatie. "Het is onbegrijpelijk dat voor het afsluiten van zo'n belangrijke straat het gemeentebestuur vooraf amper gecommuniceerd heeft", zegt Daniëls boos. "De Blokstraat is één van de drukste straten van Sint-Gillis-Waas waar ook onze brandweerkazerne ligt. Pas laat in de namiddag verscheen er een Facebookbericht van het gemeentebestuur, maar toen was de straat al opgebroken. Ook omwonenden wisten van niets. Bij sommige mensen staat de auto nog op de oprit." Volgens Daniëls had de gemeente beter op voorhand grote aankondigingsborden geplaatst en op z'n minst de ruime buurt verwittigd.





(PKM)