Bloesem beleefbal in drie fruitbedrijven 20 april 2018

Op zondag 22 april vindt het Bloesem beleefbal plaats van 10 tot 17 uur in Sint-Gillis- Waas. De Zonnetrein rijdt heel de dag gratis tussen alle deelnemende fruitbedrijven. Bij De Zevenster kan men genieten van een hapje en een drankje op het grote zomerterras en de bloesemhoning proeven die ter plekke werd gemaakt door de bijtjes. Er is live muziek in de fruitgaard. Bij Fruithof Tack is er een workshop confituur & fruitrepen maken met Inge Vlassenroot, een fruitterras en afternoontea van 16 tot 17 uur aan 20 euro per persoon. Inschrijven via joristack@telenet.be. Berckelaer heeft een Binnen- en buitenterras met lekkere hapjes en drankjes: van appelwijn tot warme streekgerechten en pannenkoeken. Er zijn gratis rondritten met een pluktreintje door de boomgaarden en doorlopend is er kinderanimatie door de Zonfabriek & Pamela Pomme. In elk van de drie deelnemende fruitbedrijven zijn er rondleidingen om 11, 13 en 15 uur. Elke bezoeker ontvangt een gadget (zolang de voorraad strekt). Er is ook een wandelnamiddag voor personen met een beperking tijdens het bloesem beleefbal. Deelnemers verzamelen om 13 uur aan B&B Fruithof Tack in de Doornstraat voor een rondleiding en een mooie wandeltocht van 4 km. Inschrijven via 03 727 17 00, sport@sint-gillis-waas.be. (PKM)