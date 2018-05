BIN Meerdonk krijgt positieve evaluatie 01 juni 2018

Op 1 november 2017 ging het eerste buurtinformatienetwerk in Sint-Gillis-Waas, het BIN Meerdonk, van start. Sinds dit BIN actief is, werden er minder inbraken in woningen geregistreerd. Dit kregen de BIN-leden te horen tijdens de eerste algemene evaluatievergadering. In Meerdonk daalde het aantal geregistreerde inbraken in woningen met 9 feiten. Tussen 1 november 2017 en 16 mei 2018 werden er 6 inbraken in woningen geregistreerd. In dezelfde periode een jaar eerder waren dit nog 15 feiten. De politie zamelt nog meer cijfermateriaal in, maar het is te vroeg om daaruit al conclusies te trekken. "Uit deze eerste evaluatie blijkt dat we op de goede weg zijn", zegt burgemeester Chris Lippens. "Het is duidelijk dat burgers en politie samen voor een veiligere woonomgeving kunnen zorgen. We hopen dan ook dat er zich nog meer buurtinformatienetwerken zullen ontplooien. Inwoners die zelf een BIN willen opstarten kunnen hiervoor terecht bij inspecteur Stijn De Lille via contact@politiewano.be." De politie is ook tevreden hoewel er nog wel wat kan bijgeschaafd worden in de werking van het buurtinformatienetwerk. (PKM)