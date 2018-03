Bezoekerscentrum derde duurder dan geraamd 10 maart 2018

De realisatie van het leer- en beleefcentrum Klingspoor in De Klinge is bijna 100.000 euro duurder dan oorspronkelijk geraamd. Het gemeentebestuur heeft het budget nu opgetrokken van 294.000 euro naar 387.200 euro. Het bezoekerscentrum komt in de gebouwen van café 'De Oude Statie'. Er werden slechts twee offertes ingediend maar die overschreden het budget ruimschoots. Volgens het college was de raming iets te optimistisch ingeschat en daarom wordt het budget verhoogd. Van het Waas Fonds van Interwaas krijgt het project 69.634 euro subsidie. In het bezoekerscentrum zal gewerkt worden rond erfgoedthema's zoals het spoor, klompen, de grens en de natuur. (PKM)