Bewoners merken schouwbrand op door warme vloer Kristof Pieters

07 maart 2019

15u55 0 Sint-Gillis-Waas De bewoners van een rijwoning in de Potterstraat in Sint-Pauwels merkten donderdagmiddag om 11.45 uur op dat de vloer op de bovenverdieping rondom de schouw abnormaal warm aanvoelde. Ze vermoeden daardoor een schouwbrand en verwittigden de brandweer.

Het vermoeden van de bewoners werd al snel bevestigd. Omdat de schouw dichtgeslibd was met roet, trok de schoorsteen niet goed meer en kon de hitte niet weg met een beperkte schouwbrand als gevolg. Door het optreden van de brandweer kon erger voorkomen worden en liep de woning geen schade op. Tijdens de interventie was er in beide richtingen lichte verkeershinder in de Potterstraat.