Bevriende bestuurders botsen aan wegversmalling 18 juni 2018

Twee vrienden zijn gisteren onzacht met elkaar in aanrijding gekomen. De twee jonge mannen reden achter elkaar in de Laarstraat in Sint-Gillis-Waas. De bestuurder van de Peugeot 308 moest aan een wegversmalling bruusk remmen om voorrang te verlenen aan een tegenligger. Zijn kameraad, die met zijn VW Golf achter hem reed, kon niet meer tijdig remmen en reed achteraan in op de Peugeot van zijn vriend. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en moesten uiteindelijk getakeld worden. Beide jonge bestuurders kwamen er met de schrik van af. Door het ongeval was de Laarstraat een tijdje in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. (PKM)