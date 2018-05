Bevraging over communicatie gemeente 07 mei 2018

Sint-Gillis-Waas gaat de bevolking bevragen over de communicatie vanuit de gemeente. Nu al is er de website www.sint-gillis-waas.be en krijgen inwoners tweemaandelijks het infoblad.





"We willen in de toekomst nog beter informeren", legt burgemeester Chris Lippens (CD&V) uit. "Daarom vragen we inwoners om onze enquête in te vullen en hun mening te geven." Deelnemen kan vanaf 7 mei tot 31 mei via de online enquête op www.sint-gillis-waas.be. Via een selectie krijgen 2000 inwoners de papieren bevraging met begeleidende brief binnenkort in de brievenbus. Men hoopt op 400 ingevulde enquêtes om de juiste conclusie kunnen trekken.





Onder de deelnemers worden Sint-Gillisse kadobons verloot van 30 tot 100 euro. (PKM)