Bestuurster komt in gracht terecht 11 april 2018

Een bestuurster kwam maandag haar wagen in de gracht terecht. Het ongeval gebeurde rond 9 uur in de Aststraat in Sint-gillis-Waas.





De vrouw verloor de controle over haar stuur en kwam zo naast de weg terecht. De bestuurster werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas. (JVS)