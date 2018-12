Bestuurder wijkt af en belandt met auto tegen gevel Kristof Pieters

28 december 2018

16u40 0

Een bestuurder is rond 12.30 uur met zijn Mercedes tegen de gevel van een schuur in de Kwakkelstraat in Sint-Pauwels beland. Om een onbekende reden week hij van zijn baanvak af. De bewoners van het huis verwittigden de brandweer om de stabiliteit van de gevel te laten controleren. Er bleek geen gevaar. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf.