Bestuurder (67) die makelaar dood reed enkel veroordeeld voor rijden onder invloed 12 april 2018

De bestuurder die op 23 maart vorig jaar een 38-jarige makelaar dodelijk aanreed op de Maatweg in Sint-Gillis-Waas, is in de politierechtbank van Sint-Niklaas veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro en 21 dagen rijverbod. Die milde straf is te wijten aan het feit dat de man enkel werd vervolgd voor het sturen onder invloed en dus niet voor het ongeval zelf. De makelaar, Isabel Monsieur, stak plots de rijbaan over nadat ze kandidaat-kopers had rondgeleid in een woning langs de Maatweg. Ze wou nog snel iets uit haar wagen halen die aan de overkant van de straat stond geparkeerd en had de naderende auto niet opgemerkt, mogelijk door het lawaai van het voorbijrazende verkeer op de drukke E34 er vlak naast.





Onverwacht manoeuvre

Bestuurder L.F (67) uit Stekene kon met zijn Saab Cabrio de vrouw niet meer ontwijken door het onverwachte manoeuvre. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren maar ze overleed ter plaatse aan de opgelopen verwondingen. Isabel Monsieur, een alleenstaande moeder van 38 jaar die met haar zoon van 18 in Hamme woonde, had het huis in de Maatweg in portefeuille als makelaar voor ERA Wonen. Volgens de verkeersdeskundige kon de bestuurder de aanrijding niet vermijden, maar hij bleek na controle wel te sturen onder invloed. De man had 1,10 promille (goed voor 5 glazen) alcohol in het bloed en werd hiervoor wel vervolgd. Van de 21 dagen rijverbod zijn er slechts 6 effectief, want na het ongeval werd zijn rijbewijs al meteen voor 15 dagen ingetrokken. (PKM)