Best Pittig schenkt 2.900 euro aan Berrefonds en Mucovereniging Kristof Pieters

19 december 2018

De gedreven dames van ‘Best Pittig Sint-Gillis-Waas’ hebben 2.900 euro overhandigd aan presentatrice Michèle Cuvelier van Music For Life in domein Puyenbroek. “We hadden het plan zelfgemaakte soep te verkopen. Tot onze eigen verbazing hebben we meer dan 350 liter soep gemixt. Onze kinderen hebben ook nog eens 404 cupcakes gemaakt,” lichten Caroline Van Goethem, Gwendy Van den Eede en Karolien Devriendt, hun acties toe. “We willen dan ook al onze vrijwilligers én mensen van Sint-Gillis-Waas en deelgemeenten bedanken voor hun bijdrage.” De opbrengst gaat naar het Berrefonds en de Mucovereniging. “We hebben voor het Berrefonds gekozen omdat deze organisatie jonge gezinnen ondersteunt bij het verlies van hun kindje tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. Daarnaast steunen we ook de Mucovereniging omdat elke 9 dagen een kind in Vlaanderen wordt geboren met Mucoviscidose, een erfelijke ziekte die de ademhaling ernstig belemmerd. Daar is nog veel onderzoek voor nodig,” verklaren Nena De Nys en Erika Oelbrandt de keuze voor deze goede doelen. Meer info over de activiteiten van Best Pittig Sint-Gillis-Waas: http://www.markantvzw.be/st-gillis-waas-best-pittig/