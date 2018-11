Beleefcentrum Klingspoor uit de startblokken Erfgoedthema’s op aparte manier berlicht Kristof Pieters

30 november 2018

17u17 0 Sint-Gillis-Waas De bouw van het nieuwe leer- en beleefcentrum Klingspoor in De Klinge is van start gegaan. Het zal ingericht worden volgens vier streekeigen thema’s zoals het spoorwegverleden, de grens, de klompennijverheid en de natuurgebieden in de omgeving. Het centrum zal nog voor de zomer van 2019 de deuren openen.

Enkele jaren geleden kocht de gemeente café De Oude Statie in de Buitenstraat met de bedoeling om er een leer- en beleveniscentrum te realiseren rond een aantal erfgoedthema’s. Het project had heel wat voeten in de aarde. Er werden Europese, Vlaamse en Oost-Vlaamse subsidies aangevraagd maar op het einde van de rit bleek het ontwerp bijna 100.000 euro duurder dan oorspronkelijk geraamd. Het gemeentebestuur moest daarom eerst het budget optrekken van 294.000 euro naar 387.200 euro. Intussen zijn de werken gegund en is de aannemer bezig met de ruwbouw.

Het bezoekerscentrum komt in een schuur naast café ‘De Oude Statie’. “Van de oorspronkelijke schuur is uiteindelijk slechts één muur bewaard gebleven”, zegt schepen van toerisme Marita Meul (CD&V). “Bij ingrijpende verbouwingen kom je natuurlijk altijd wel verrassingen tegen. In dit geval was het niet anders. Zo moest er asbest worden verwijderd uit de ondergrond en is ook nog een grondwaterput verwijderd. De aannemer levert wel goed werk en de werf gaat vlot vooruit. We hopen dat we voor het bouwverlof van de eindejaarsperiode droog zitten met de bouw.”

Tegen april of mei zou de ruwbouw klaar moeten zijn en kan de binneninrichting starten. Hiervoor is een budget van 75.000 euro uitgetrokken. “We hebben al enkele vergaderingen achter de rug met de ontwerpers”, vervolgt de schepen. “In het bezoekerscentrum zal gewerkt worden rond erfgoedthema’s zoals het spoor, klompen, de grens en de natuur. Het gaat wel geen hightech-opstelling worden. Daarvoor is ons budget wat te klein en we willen niet om de haverklap te maken krijgen met defecten. We gaan wel werken met bijvoorbeeld geluidsopnames en men zal er ook doe-opdrachten kunnen uitvoeren. Het geheel moet immers voldoende attractief zijn. De toegang tot het centrum zal volledig gratis zijn. We bekijken nog op welke manier we het beheer gaan doen. We willen daarvoor in de eerste plaats eens rond de tafel gaan zitten met de uitbaters van het café De Oude Statie. We zijn zeer tevreden over de huidige concessiehouders. Het toekomstige beleefcentrum zal ook voor hun zaak een meerwaarde zijn. Het sanitair is gedeeld met het café met de toegang blijft apart. Er zal buiten de tentoonstellingsruimte ook nog een kleine ontvangstzaal komen voor groepen. Vanuit het centrum kan men dan bijvoorbeeld ook allerlei excursies ondernemen in de omgeving.”