Begeleiding bij duurzaam renoveren 22 februari 2018

02u54 0

De gemeente Sint-Gillis-Waas, het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de provincie Oost-Vlaanderen en de Gezinsbond starten een gratis begeleidingstraject voor alle gezinnen die aan renoveren denken. Ze krijgen gratis onafhankelijk renovatieadvies, maar ook hulp bij het opvragen van offertes en de onderhandelingen met aannemers en leveranciers. Verder krijgen ze informatie en hulp bij het aanvragen van premies en goedkope leningen, en is er begeleiding tijdens de uitvoering door ervaren energieconsulenten. Vandaag is er om 20 uur in het Administratief en Bestuurscentrum een infoavond. Inschrijven via omgeving@sint-gillis-waas.be of 03/727.17.00. (PKM)