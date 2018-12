Bedelaar volgt slachtoffers naar huis Kristof Pieters

19 december 2018

17u50 1 Sint-Gillis-Waas De politie heeft een 41-jarige man uit Clinge opgepakt die al geruime tijd verschillende, vooral, ouderen lastig viel in het centrum van Hulst.

Hij bedelde om geld, maar bood ook regelmatig aan om boodschappen thuis te brengen. Zodra hij wist waar zijn slachtoffers woonden, kwam hij ook bij ze thuis langs om te bedelen. Zo wist hij een aantal mensen een behoorlijk geldbedrag afhandig te maken. De politie heeft de man al eerder bekeurd. De verdachte bleef echter volhardend doorgaan met zijn intimiderende praktijken. Zo viel hij ook een meisje van 14 lastig en dwong haar in de supermarkt een aankoop voor hem te doen. Verschillende inwoners hebben aangifte tegen de man gedaan. Woensdag is hij op last van de officier van justitie buiten heterdaad aangehouden. De verdachte is opgesloten voor verder onderzoek.