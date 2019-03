Basisschool De Zandloper en buitenschoolse kinderopvang worden uitgebreid Kristof Pieters

22 maart 2019

18u45 0 Sint-Gillis-Waas De gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas heeft beslist om een ontwerper aan te stellen voor de uitbreiding van de basisschool De Zandloper. Tegelijk zal ook de buitenschoolse kinderopvang meer capaciteit krijgen.

Op dit moment heeft de gemeentelijke lagere school De Zandloper een tekort aan voldoende grote klaslokalen voor de leerlingen. “Ook een ruim en ingericht personeelslokaal is noodzakelijk”, zegt burgemeester Maaike De Rudder. “Daarnaast is het belangrijk om de directie en de administratie onder te brengen in een functionelere ruimte meer centraal in de school. Tot slot zijn ook de containers, waar momenteel de kinderen

van de buitenschoolse kinderopvang in worden ondergebracht, duidelijk aan vernieuwing toe.”

De ontwerper krijgt dus als opdracht om een nieuwbouw te tekenen met 2 ruime klaslokalen, 1 leraarslokaal, 1 lokaal voor de directie, 1 lokaal voor de administratie met kopieerruimte en 1 berging. Naast de nieuwbouw voor de school zal er een nieuwe locatie voor de buitenschoolse kinderopvang worden voorzien met minstens 2 binnenruimten met een netto-opvangruimte van 4m²/kind, plaats voor de administratie, een voldoende uitgeruste keuken, een berging en een buitenspeelruimte.

Een sanitaire ruimte, stooklokaal, EHBO-lokaal en de gang worden voorzien voor gemeenschappelijk gebruik.

N-VA is blij dat er voor De Zandloper een voorstel is om de school uit te bereiden. “Maar we missen wel een totale visie op de volledige site”, zegt fractieleider Koen Daniëls. “De uitbreiding kan voor ons in verschillende fases. Maar dan moet je wel een masterplan hebben en dat ontbreekt. We betreuren ook dat er niet meer op lange termijn is gepland, waardoor we nu geen beroep kunnen doen op rechtstreekse subsidies van AGION voor 70% van de bouwkost.”