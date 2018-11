Baby Oliver, papa David en opa Willy op zelfde dag geboren Kristof Pieters

20 november 2018

17u00 0 Sint-Gillis-Waas Bij de familie Broeckaert mag men vanaf nu elk jaar op 17 november drie verjaardagstaarten op tafel zetten, want zowel baby Oliver als papa David (38) en opa Willy (74) zijn die dag jarig.

Het is vrij uniek dat elk lid van een driegeslacht op exact dezelfde dag het levenslicht zag. “En het was niet gepland”, verzekert David ons. “Het was vorig jaar in de zomer dat we besloten hebben om voor een kindje te gaan, maar het lukte aanvankelijk niet erg goed.” Het koppel besloot het op zijn beloop te laten en rond Valentijn dit jaar was het dan toch prijs. “Oliver was eigenlijk uitgerekend op 16 november en aangezien de meeste baby’s vroeger geboren worden dan gepland hadden we er eigenlijk niet op gerekend dat zijn geboorte zou samenvallen met mijn verjaardag. Mijn vrouw kreeg trouwens al weeën een dag eerder, op 15 november, maar er was te weinig opening en ze werd terug naar huis gestuurd. Vrijdagnacht kwamen de weeën opnieuw hevig opzetten en uiteindelijk is Oliver zaterdag om 6.49 uur geboren. Ik was zo druk bezig om mijn vrouw bij te staan bij de bevalling dat het even duurde voor ik realiseerde dat Oliver op mijn verjaardag geboren was en dus ook die van mijn vader Willy. Dat gaan dus erg plezante en vooral drukke verjaardagsfeestjes worden de komende jaren. Het waren nu al elk jaar twee taarten en daar komt dus nog een derde bij!”