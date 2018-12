Auto knalt tegen brug van pompstation Kristof Pieters

31 december 2018

In de Drielindenstraat in Sint-Gillis-Waas gebeurde in de nacht van zondag op maandag een zwaar ongeval. Omstreeks middernacht verloor de bestuurder van een Toyota Corolla in een bocht ter hoogte van het bufferbekken de controle over zijn stuur. De wagen slipte en botste een 50-tal meter verder tegen een betonnen brug van het pompstation. De klap was hevig en de zwaar beschadigde auto kwam in de gracht terecht. De brandweer werd opgeroepen om de twee inzittenden uit het wrak te bevrijden, maar zij slaagden er uiteindelijk zelf in om uit de wagen te geraken nog voor de hulpdiensten arriveerden. De passagier, een jonge vrouw, raakte wel gewond en werd voor verzorging naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De bestuurder liep slechts zeer lichte verwondingen op en werd ter plaatse verzorgd.