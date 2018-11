Auto belandt in vitrine van kapsalon Dronken bestuurder richt grote ravage aan in Polderstraat Kristof Pieters

11u46 0 Sint-Gillis-Waas Een dronken chauffeur heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote ravage aangericht in de Polderstraat in Meerdonk. Met zijn bestelwagen reed hij in op een rij geparkeerde auto’s. Eén van de voertuigen belandde in de vitrine van een kapsalon. Volgens de bewoners wordt er vaak te snel gereden. Enkele dagen eerder werd hiertegen een petitie opgestart.

De bewoners van de Polderstraat in Meerdonk werden in de nacht van vrijdag op zaterdag om 1.15 uur opgeschrikt door een enorme klap. Een bestelwagen was aan hoge snelheid ingereden op een rij geparkeerde auto’s. Vijf wagens werden tot schroot herleid. Maria Van den Branden (62) en John Verhelst (63), eigenaars van het kapsalon M&J, deelden het zwaarst in de brokken. Ze troffen hun eigen auto binnen aan in het kapsalon. “Mijn man dacht aanvankelijk dat het om een ramkraak ging”, doet Maria haar verhaal. “Het alarm ging plots af en toen we voorzichtig beneden poolshoogte gingen nemen, zagen we dat de vitrine vernield was en er een auto in het kapsalon stond. Pas toen we iets dichterbij gingen kijken, stelden we vast dat het om onze eigen wagen ging. Volgens onze garage is een ‘perte totale’. Onze BMW was misschien niet meer zo jong, maar het was nog een prima wagen waar we toch gehecht aan waren. We hadden nog maar net de winterbanden opgelegd.”

De schade in het kapsalon is ook bijzonder groot. “De hele vitrine is in duizenden stukjes glas verbrijzeld. De brandweer heeft wel voortreffelijk werk verricht. Ze hebben alles nog dezelfde nacht dichtgemaakt met houten panelen. Het opruimen van het glas is echter nog een hele klus. Zelfs tussen de zakjes snoep op de toonbank vonden we de dag erna nog glasscherven. We mogen er niet aan denken wat de gevolgen waren geweest als dit ongeval overdag was gebeurd. De stoelen voor de wachtende klanten staan vlak voor de vitrine…”

De bestuurder van de bestelwagen was volgens getuigen zwaar onder invloed. De politie nam ter plaatse een alcoholtest af. De man was niet gewond, maar werd voor de zekerheid voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Niet alleen bij het kapsalon van Maria en John was de schade groot. In totaal werden er vijf voertuigen aangereden. Een andere wagen kwam tegen een verlichtingspaal terecht. Die kwam door de klap schuin te staan. Ook een gevel liep lichte schade op. De brandweer had heel wat opruimwerk. Over een afstand van ruim 50 meter lag de straat bezaaid met brokstukken, glas en olie. Door het ongeval was de Polderstraat enkele uren afgesloten voor het verkeer.

Bewoners klagen al een hele tijd over de overdreven snelheid in hun straat. Toevallig was enkele dagen eerder het initiatief genomen voor een online petitie nadat er kort na elkaar een paar ongevallen waren gebeurd ter hoogte van het kruispunt met de Molenhoekstraat. Maria en John beamen dat de snelheid een probleem is. “We hebben hier sinds 1976 ons kapsalon en zien de situatie steeds erger worden. Het is een zone 50 maar op de lange rechte baan wordt ’s nachts vaak 80 tot 90 km/uur gevlamd. Dat er ongelukken gebeuren verbaast ons niet maar we hadden wel nooit gedacht dat onze eigen auto ooit midden in het kapsalon zou belanden.”