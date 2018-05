Architect onderzoekt asbestdak GOM 16 mei 2018

Het schepencollege heeft beslist om een architect aan te stellen voor de renovatie van het dak van de gemeentelijke lagere school in Meerdonk. Het dossier stond al een keer in april op de agenda van de gemeenteraad maar werd toen afgevoerd op vraag van de oppositie. De gemeente wou aanvankelijk enkel het tussendak en de dakbedekking met asbesthoudende golfplaten verwijderen maar de oppositie vraagt om ook het onderdak te vervangen. Uit een rapport van Securex blijkt immers dat het onderdak in slechte staat is en om hygiënische redenen ook dringend vernieuwd moet worden. Het college besliste daarom om een architect aan te stellen en een kostenraming op te maken voor het verwijderen van het volledige dak. Ook is gevraagd een fasering en tijdsindicatie voor te stellen waarbij de hinder voor de school zo minimaal is.





"We hebben daarnaast ook gevraagd of het zinvol is om op korte termijn tijdelijke maatregelen te treffen voor de behandeling van het onderdak", zegt schepen Maaike De Rudder (CD&V). "Gevaar is er nooit geweest. Dan moet er al een staaf doorheen het plafond worden gestoken. Niettemin willen we alle risico's uitsluiten. Dit kan gaan van een laag verf of een coating op het plafond. We hopen de resultaten van het onderzoek van de architect te kunnen voorleggen op de gemeenteraadscommissie van begin juni."





Intussen zal de gemeente ook een subsidiedossier indienen bij Agion. Het gaat dan wel om een spoedprocedure want men wil niet langer wachten dan nodig is om de asbestplaten weg te halen. Als de kostprijs niet te hoog uitvalt, zal de gemeente desnoods met eigen middelen de werken financieren. (PKM)