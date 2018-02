Appartementen overal in opmars STIJGING AANTAL FLATS GROOTST IN TEMSE EN KRUIBEKE JORIS VERGAUWEN

26 februari 2018

02u26 0 Sint-Gillis-Waas In de regio Waasland zijn Temse en Kruibeke de gemeenten met de grootste toename van het aantal appartementen. Het aandeel flats steeg er met zeven procent, op de voet gevolgd door Stekene en Sint-Gillis-Waas met zes procent. Daarmee is de opmars van appartementen nu ook ingezet in de kleinere Wase gemeenten. Een appartement kópen, is het voorbije jaar wél overal goedkoper geworden, behalve in Lokeren (+8,1%), Beveren (+5%) en Zwijndrecht (+2,4%).

De stijging van het aantal appartementen is al jarenlang aan de gang, maar nieuwe cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw tonen nu aan dat de opmars nu ook helemaal is ingezet in kleinere gemeenten. Net als in de rest van Vlaanderen is die evolutie ook merkbaar in onze regio. "Op dit moment is zowat 65 procent van de bouwactiviteit voorzien voor appartementen en 35 procent voor huizen. Twintig jaar geleden was dat nog volledig andersom. Opvallend is dat in de 25 procent kleinste gemeenten het aantal flats in 2017 meer dan verdubbeld is in vergelijking met 2005. Bovendien is de toename het grootst in een aantal regio's die tot voor kort eerder landelijk waren. Veel kleinere gemeenten hadden maar een beperkt aantal flats in 2005, maar kenden een grotere groei met appartementen dan met huizen in de periode 2005-2017. Dat de toename in steden procentueel minder hoog is, zoals in een centrumstad als Sint-Niklaas, heeft te maken met het feit dat ze in 2005 al een zeer grote voorraad aan flats telden", stelt Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw.





In het Waasland is het aandeel appartementen het meest gestegen in Temse en Kruibeke, tussen 2005 en 2017. Die gemeenten zijn elk goed voor een toename van 7 procent van het aandeel flats in de totale residentiële bebouwing. Daarna volgen Stekene en Sint-Gillis-Waas met 6 procent. Sint-Niklaas zit met een stijging tussen de 4 en 5 procent, daarna volgen Beveren, Lokeren en Waasmunster met de minst grote toename.





Vergrijzing

Als verklaring schuift de Confederatie Bouw de vergrijzing en de stijgende grondprijzen naar voor. "Heel wat ouderen willen naar de stad verhuizen, naar een appartement. Jongeren willen dan weer graag een eigen woonst, maar ook zij kiezen voor een appartement door de sterk gestegen grondprijzen. In sommige kleinere gemeenten waren de bouwgronden tot voor een aantal jaar nog relatief goedkoop. Dat gaf een aantrekkingskracht, waardoor ook daar de prijzen zijn gaan stijgen. Daardoor worden in de dorpskernen ook steeds meer appartementen gebouwd."





In heel de provincie Oost-Vlaanderen is de toename van het aantal appartementen nog groter dan het Vlaamse gemiddelde. Tussen 2005 en 2017 was er in Vlaanderen een toename van 40 procent, in Oost-Vlaanderen was dat 51 procent. Ter vergelijking: het aantal huizen nam met 6 procent toe in diezelfde periode.





De prijzen van de appartementen in het Waasland zijn het voorbije jaar niet overal toegenomen. Integendeel, in Sint-Niklaas is er gemiddeld een prijsdaling met 1,7 procent naar 168.531 euro, in Temse is dat min vijf procent tot 186.339 en in Kruibeke min 2,9 procent tot 189.125 euro. In drie gemeenten stegen de prijzen wél: in Lokeren met liefst 8,1 procent tot gemiddeld 197.306 euro, in Beveren met 5 procent tot 218.152 euro en in Zwijndrecht met 2,4 procent tot 185.115 euro.