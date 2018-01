Aperitiefconcert in Klapdorp 26 januari 2018

Het feestcomité organiseert samen met de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Sint-Gillis-Waas op zondag 28 januari om 11 uur een aperitiefconcert in het Parochiaal Dienstencentrum Klapdorp in Sint-Pauwels. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop bij de leden van het feestcomité (0496 33 28 91) en 7 euro aan de kassa. De deuren openen om 10.30 uur. (PKM)