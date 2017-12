Antennes voor hulpdiensten in schoolgebouw 02u34 0

Het gemeentebestuur moet een aantal antennes plaatsen in de school GBS Het Kompas op vraag van de hulpdiensten.





Die communiceren via het Astrid-systeem dat een aparte frequentie gebruikt. Nu het gebouw klaar is, werd vastgesteld dat er niet overal in de school voldoende dekking is. Volgens de hulpdiensten moet dit bijgestuurd worden, want radiodekking is erg belangrijk bij interventies zoals een evacuatie bij brand, bijstand vragen van een MUG-team of het oproepen van speciale eenheden bij bijvoorbeeld een gijzeling. Het gaat om een investering van 32.000 euro. In de gemeenteraad is er wel enige bezorgdheid over de stralingen die hierbij vrijkomen. Volgens schepen van Onderwijs Maaike De Rudder (CD&V) worden geen normen overschreden en kan er sowieso geen uitzondering worden toegestaan. (PKM)