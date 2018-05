Anita en Eddy vieren gouden jubileum 24 mei 2018

Anita De Maayer en Eddy Verschueren uit De Klinge hebben samen met familieleden en vrienden hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Het paar heeft twee kinderen en zes kleinkinderen. "In het Zomerhuis van Stekene sloeg de vonk direct over", blikken ze een halve eeuw later terug. Zo'n tien maanden waren ze verloofd, waarna ze in het huwelijksbootje stapten. Eddy verdiende zijn boterham als schrijnwerker, Anita was altijd druk in de weer in haar vishandel in Sint-Gillis-Waas. Dansen is een van hun grote hobby's. Namens het gemeentebestuur kwamen schepenen Maaike De Rudder en Harry De Wolf het gouden paar feliciteren.





(PKM)