Alternatieve kerstboom tijdens Warmste Weekend Kristof Pieters

16 december 2018

15u13 0 Sint-Gillis-Waas In De Klinge hebben enkele verenigingen afgelopen weekend de handen in elkaar geslagen voor het Warmste Weekend. De opbrengst gaat naar de vzw Stal Deyaert.

Het Warmste Weekend en is een samenwerking tussen verschillende Klingse verenigingen zoals het Feestcomité De Klinge, Kalsei Braderijcomité, VBS De Hoge Geest, Ouderraad Contact, Tuup, Best Pittig Sint-Gillis-Waas, Chiro Interjeugdig, KSK Klinge, Muziekvereniging St. Cecilia en sask Jeugdatelier De Klinge. De voorbije jaren werd na het opstellen van de kerststal een drink georganiseerd maar dat evenement kaderde dit keer in de Warmste Week van Studio Brussel. De inkomsten gaan naar het goede doel: de vzw Stal Deyaert. Deze vereniging zet zich in om kwetsbare groepen op een aangename manier in contact te brengen met dieren.

Op het programma stond kerstconcerten van Sint-Cecilia en van zangkoor V.B.S. De Hoge Geest en inhuldiging van de Warmste Boom, een alternatieve kerstboom gemaakt van kleine kunstwerkjes van leerlingen van de academie. Doorlopend kon men de Warmste platen aanvragen bij radio Tuup.