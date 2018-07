Algemeen directeur ad interim aangeduid 28 juli 2018

Door het pensioen van Rudy Van Puyvelde als gemeentesecretaris oefent An Roels sinds 1 mei 2018 de functie van waarnemend secretaris uit. An Roels is de eerste in lijn om deze functie waar te nemen, daarna volgen Ludwig Samson, Kenneth Colleman en Linsaye Kerckhove. Vanaf 1 augustus is de gemeentesecretaris ook OCMW-secretaris en krijgt die de titel van 'algemeen directeur'. De gemeenteraad heeft nu beslist om Roels aan te duiden als waarnemend algemeen directeur tot er iemand definitief wordt aangesteld. (PKM)