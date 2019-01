Al 280 deelnemers voor BIN De Klinge Kristof Pieters

25 januari 2019

15u52 2 Sint-Gillis-Waas In het gemeentehuis van Sint-Gillis-Waas is donderdagavond het charter van BIN De Klinge officieel ondertekend. Het buurtinformatienetwerk telt ondertussen al meer dan 280 leden.

“Ons dorp wordt de afgelopen tijd geteisterd door inbraken en vandalisme”, zegt mede-initiatiefnemer Tony Melis. “Bijna elke dag is het wel prijs in een woning, bergplaats of werkcamionette. Met dit BIN willen we deze plaag een halt kunnen toeroepen. Met de komst van het BIN in onze buurdeelgemeente Meerdonk daalde het aantal feiten spectaculair. We hopen hetzelfde effect te bereiken.” De interesse blijkt in ieder geval groot want er zijn intussen al 280 leden geregistreerd.

Een buurtinformatienetwerk is een samenwerkingsverband tussen burgers en de politie binnen een bepaalde afgebakende zone. “Buurtbewoners die iets verdachts zien in hun wijk kunnen ons verwittigen via het buurtinformatienetwerk”, vertelt korpschef Leo Mares. “Wij schatten de situatie dan in en kunnen beslissen om naar alle aangesloten BIN-leden een telefonisch BIN-bericht te verspreiden met de vraag om mee uit te kijken naar verdachte personen of voertuigen. Het uitwisselen van deze informatie zorgt voor een grotere sociale controle, moedigt de waakzaamheid van de burger aan en verhoogt de meldingsbereidheid”.

Maandagavond 25 februari om 19 uur geeft de politiezone Waasland-Noord een gratis infovergadering over het buurtinformatienetwerk Sint-Gillis-Waas in GC De Route in de Stationstraat. Met de komst van dit BIN is het volledige grondgebied van gemeente Sint-Gillis-Waas gedekt door buurtinformatienetwerken. In totaal zullen dan vier BIN’s de politie helpen in de strijd tegen diefstallen.

Meer info: http://www.lokalepolitie.be/5904/vragen/preventie/ik-wil-lid-worden-van-een-bin