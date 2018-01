Akkoord voor verbreding fietspad langs Stropersbos 02u38 0 Foto Kristof Pieters Klingenaars Paul De Saegher en Dirk Van Raemdonck met Koen Daniëls op het smalle fietspad op de oude spoorzate. Sint-Gillis-Waas Er is een doorbraak voor de verbreding van het fietspad op de oude spoorweg tussen Sint-Niklaas en Hulst.

"Ter hoogte van Het Kalf en De Klinge is het fietspad al een tijd in zeer slechte staat", zegt Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA). Er zijn grote putten, grote plassen en opgestuwde stukken. Bovendien is het fietspad er op sommige plaatsen zo smal dat fietsers elkaar amper nog kunnen kruisen."





Akkoord gevonden

Bij de gemeente regent het klachten maar ze mogen niks ondernemen omdat een traject van twee kilometer door natuurgebied loopt en de bermen er beschermd zijn. Omwille van natuurwaarden is er geen asfaltering toegestaan. Daniëls peilde bij minister Schauvliege (CD&V) naar een stand van zaken. Volgens de minister is er met het Agentschap voor Natuur en Bos een akkoord gevonden om het fietspad te verbreden tot 3 meter en een verharding te ontwikkelen die voldoende vlot fietst, waterdoorlatend is én duurzaam is in stabiliteit. Het zal bestaan uit een speciaal mengsel van 50 procent kalksteenslag en 50 procent baksteenpuin dat samen wordt gehouden met een gemodificeerd bindmiddel. Er zal ook worden gewaakt om de bomen maximaal te behouden. Verlichting kan echter niet voorzien worden omwille van het landschap en de fauna en flora langsheen het fietspad. "Positief is ook de erkenning als fietssnelweg waardoor de kosten voor de heraanleg volledig zullen gedragen worden door Vlaanderen en de provincie", weet Daniëls.





Fietsers opgelucht

De gebruikers van het fietspad reageren opgelucht. "Momenteel is het fietspad niet meer dan een boswegel en blijft het regenwater staan. Het zal een enorme verbetering zijn als het fietspad drie meter breed zal zijn, want vooral in de zomer rijdt hier dagelijks een massa volk voorbij", weten Klingenaars Paul De Saegher en Dirk Van Raemdonck. (PKM)