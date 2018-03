Airco voor cafetaria sporthal Molenberg 03 maart 2018

Sinds de renovatie van het buitenschrijnwerk van de cafetaria van sporthal Molenberg in 2013 kunnen de ramen niet meer geopend worden. Ondanks de voorziene verluchtingsroosters in de nieuwe ramen loopt de temperatuur in de cafetaria tijdens warme dagen hoog op. Na plaatsbezoeken van verschillende experten en aannemers is het plaatsen van een aircoinstallatie de enige garantie voor het oplossen van het warmteprobleem. De gemeenteraad keurde de aankoop goed van zo'n installatie. Het gaat om een investering van 12.000 euro. (PKM)