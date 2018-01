Administratief en Bestuurscentrum feestelijk geopend 22 januari 2018

Het nieuwe Administratief en Bestuurscentrum van Sint-Gillis-Waas is gisteren feestelijk geopend. Het gebouw was met een grote strik omhuld en burgemeester Chris Lippens en zijn schepenen mochten na het doorknippen van het lint eigenhandig alle bezoekers rondleiden. Heel wat inwoners waren op die uitnodiging ingegaan. De dienstverlening voor de bevolking zal in de nieuwbouw een pak beter georganiseerd zijn. Centraal in het zeshoekig gebouw is een atrium waar mensen zich kunnen aanmelden bij grote onthaalbalie. Rondom zijn er thematische loketten.





"Het gebouw is heel licht en ruim en vlot toegankelijk voor mensen met een beperking", vat een tevreden burgemeester Lippens samen. "Niet alleen de dienstverlening zal er op vooruitgaan. Het is ook voor ons eigen personeel een pak aangenamer om te werken." In een tweede fase volgt nu nog de binnenrestauratie van het kasteel De Vaulogé waar de trouwzaal zich bevindt. In september moet het complex klaar zijn. (PKM)