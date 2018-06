Aanstelling waarnemend secretaris 09 juni 2018

Door het pensioen van secretaris Rudy Van Puyvelde vorige maand kunnen momenteel enkel An Roels, Ludwig Samson en Kenneth Colleman de secretaris vervangen bij zijn afwezigheid.





Momenteel is een vacature opengesteld voor een nieuwe gemeentesecretaris maar de procedure is nog lopend. Omdat de diensten van het OCMW samengevoegd worden met de sociale dienst van de gemeente is beslist om beide jobs samen te voegen. De gemeentesecretaris zal dus tegelijk het ambt van OCMW-secretaris uitoefenen. De gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas besliste intussen om een vierde persoon aan te duiden die kan functioneren als waarnemend secretaris.





Vanuit haar functie als sectorhoofd Welzijn wasLinsaye Kerckhove hiervoor de meest geschikte persoon. (PKM)