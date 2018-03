Aanplanting geboortebos 30 maart 2018

Ouders van een kindje geboren in 2017 mogen zaterdag 31 maart de laarzen uit de kast halen en met spade of schop het gemeentelijk geboortebos verder aanplanten. Het geboortebos sluit aan bij het Stropersbos langsheen het fietspad aan 't Kalf. De eerste aanplanting vond in 2016 plaats. Er wordt verzameld op zaterdag 31 maart om 10.30 uur. Alle aanwezige ouders ontvangen die dag bosplantsoen om een deel van het terrein te beplanten. (PKM)