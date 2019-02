Aanhangwagen met steenpuin kantelt in gracht na uitwijkmanoeuvre Kristof Pieters

22 februari 2019

17u00 0 Sint-Gillis-Waas Op de Reinakkerweg, de parallelweg van de E34, kantelde vrijdagmiddag een aanhangwagen van een tractor in de gracht. De chauffeur van de tractor moest uitwijken voor een vrachtwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam.

Bij het uitwijkmanoeuvre reed de chauffeur iets te veel in de kant waardoor de zware tractor wegzakte in de berm. Het gevaarte ramde eerst een verlichtingspaal waarna de aanhanger kantelde. De tractor zelf bleef op zijn wielen staan. De lading stenen kwam in de gracht en op het naastgelegen fietspad terecht. De landbouwer wou een torenhoge factuur van een bergingsfirma vermijden en riep de hulp in van enkele bevriende collega’s. Zij snelden met een andere tractor en een graafkraan ter plaatse. Met verenigde krachten kon de aanhangwagen al vrij snel uit de gracht getrokken worden. Die raakte wel beschadigd waardoor er een hoeveelheid hydraulische olie in de gracht terecht kwam. De brandweer kon de gelekte olie verwijderen door middel van absorberende doeken in het vervuilde water te leggen. De verloren lading steenpuin werd vervolgens ook nog overgeladen in een andere aanhangwagen. De parallelweg was enkele uren afgesloten tussen de rotonde aan Voorhout en de Kluizendijkstraat. Het verkeer kon omrijden via de Reepstraat.