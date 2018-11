65-jarigen samen rond de feesttafel Kristof Pieters

23 november 2018

De 65-jarigen van Sint-Gilllis-Waas hebben een reünie gehouden. 22 leeftijdsgenoten en hun partners kwamen samen voor een feestmaal in Salons Art Nouveau. Het was al de derde keer dat ze bijeenkwamen voor een reünie. Dit gebeurde ook al op 50- en 60-jarige leeftijd. De initiatiefnemers waren Lut Van Steelandt, Gino De Waele, Greta Van Vlierberghe, Monique Reyns, Marc De Vet en Greta Maes. De afspraak voor binnen vijf jaar is intussen al gemaakt.