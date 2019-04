46 flats met ‘digitale zorg’ op Sint-Helenasite Kristof Pieters

05 april 2019

16u13 2 Sint-Gillis-Waas De gemeente Sint-Gillis-Waas doet het Sint-Helenacomplex van de hand voor zo’n twee miljoen euro. Een projectontwikkelaar zal er 46 flats optrekken met zogenaamde ‘digitale zorg’. Met één druk op de knop kunnen bewoners worden doorverbonden met verschillende diensten. De historische gevel blijft bewaard.

De verkoop is een gevolg van een grote reorganisatie op de campus waar ook het woonzorgcentrum De Kroon is gevestigd. De polikliniek en een rusthuisvleugel zijn recent verhuisd naar een nieuwbouw. In het voormalig ziekenhuis is nu enkel nog het Sociaal Huis en het politiecommissariaat gehuisvest. Het Sociaal Huis verhuist naar een andere plek op de site en de politie zal worden ondergebracht in het voormalig gemeentehuis. Daarom dat de gemeente het Sint-Helenacomplex al in december 2017 in de etalage heeft gezet. De koper mocht kiezen of hij het gebouw sloopt of renoveert maar moet wel een nieuw openbaar park aanleggen.

Aanvankelijk waren er twee teams van projectontwikkelaars, architecten en aannemers die zich kandidaat stelden maar eind vorig jaar diende slechts één van hen een offerte in. Het voorstel is wel positief onthaald door het gemeentebestuur. “Het past namelijk perfect binnen het profiel van de rest van deze zorgsite”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Er komen 46 flats met zogenaamde ‘digitale zorg’. Er is wel een verschil met de huidige assistentiewoningen van De Kroon. Daar kunnen bewoners steeds een beroep doen op verpleging. In het nieuw project ‘Dr. Lancelotte’ zal overdag wel een conciërge aanwezig zijn maar maken de bewoners vooral gebruik van een ‘homemanagementsysteem’. Met één druk op de knop kunnen ze worden doorverbonden met hun huisarts, kinesist of kapper. Er zullen ook diensten worden aangeboden voor schoonmaak en was. Het is dus eigenlijk een stap tussen een traditionele aanleun- of serviceflat en zelfstandig thuis wonen. In principe mag iedereen zo’n flat kopen maar in praktijk zullen het toch vooral ouderen zijn die voor deze formule kiezen. Elke bewoner moet trouwens dagelijks 7,14 euro bijdragen voor de zorg. Alle flats en gemeenschapsruimtes zijn rolstoeltoegankelijk en worden uitgerust met de modernste technieken.”

De gemeente is ook blij dat ontwikkelaar de historische voorgevel zal behouden. Ook het park, de vijver en de grot zullen blijven. Haaks op het Sint-Helenacomplex komt een nieuwbouw aan de oostzijde van het park, naast het busstation. De nieuwbouw sluit van stijl mooi aan bij de bestaande gevel qua kleur en gebruik van baksteen. “De twee gebouwen worden verbonden met elkaar. Hierdoor wordt het park een ‘tuinkamer’, een waar geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten met uitzondering van de hulpdiensten”, vervolgt De Rudder. “Het park wordt uitgebreid aan de westzijde tot aan de assistentiewoningen zodat dit een meerwaarde biedt voor de volledige site.”

Oppositiepartij N-VA is tevreden dat de gevel van Sint-Helena bewaard blijft maar maakt zich wel zorgen over de huisvesting van de politie. “Zij zouden binnen acht maanden weg moeten zijn, maar er is nog geen enkel goedgekeurd plan, laat staan een begin van bouwwerken of de nodige budgetten”, zegt fractievoorzitter Koen Daniëls. “We hopen dat dit niet tot gevolg heeft dat de politie op zoek moet gaan naar een andere locatie.”

Burgemeester De Rudder maakt zich sterk dat dit niet nodig zal zijn. De werken starten in oktober. Tegen eind 2021 moet het complex klaar zijn.