44.000 euro voor herinrichten van speelterreinen 13 juni 2018

De gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas heeft een budget van 44.000 euro vrijgemaakt om een aantal speelterreinen op te knappen. De gemeente telt 11 gemeentelijke speelterreinen. De voorbije jaren werden al een aantal speelpleinen stelselmatig vernieuwd door het vervangen of verwijderen van verouderde toestellen en ook dit jaar gaat men hiermee verder. Op basis van de opmerkingen van buurtbewoners zullen op de speelterreinen in Tweehagen, Teerlingstraat, Bareel en Houtvoortsite de afboording vervangen worden. Een gespecialiseerde firma zal het asfaltterrein in de Vosdreef beschilderen met speelse figuren. Daarnaast krijgen de speelterreinen in Tweehagen, Houtvoortsite, Vendelierstraat, Jan Hendrickxhof, Bareel, Bagoniewijk, Vosdreef en Heuldonkwijk enkele nieuwe toestellen. De procedure voor deze werken is gestart en de uitwerking zal vermoedelijk voor de herfstvakantie plaatsvinden. (PKM)