400 leerlingen maken kennis met balsporten Kristof Pieters

23 januari 2019

Zo’n 400 leerlingen uit Sint-Gillis-Waas hebben deelgenomen aan de eerste schoolsportdag van het nieuwe jaar, georganiseerd door MOEV, en de Sportdienst. De sportdag ‘Alles met de bal’ was gericht op de 2de graad ( 3de en 4de leerjaar). De kostprijs van deze sportdag ligt lager voor de scholen doordat de gemeente tussenkomt in de kostprijs per leerling. Zo krijgen alle scholen uit de gemeente de kans om deel te nemen aan dit initiatief. De leerlingen leefden zich uit in een bewegingslandschap ontwikkeld rond de magische wereld van de bal, een voorbereiding op het aanleren van de klassieke balsporten in ploegverband...