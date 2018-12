240 kleuters krijgen opleiding tot zwarte piet Kristof Pieters

04 december 2018

15u48 0

De Sportdienst van Sint-Gillis-Waas heeft drie dagen lang schoolsportdagen gehouden voor de eerste en tweede kleuterklas in de sport- en turnzaal van GC De Route. De kleuters kregen een brief van de sint. De goede man was op zoek naar kinderen die later de sint willen helpen met het rondbrengen van de cadeautjes. Zijn trouwe pieten worden ouder en de sint zoekt opvolgers. De kleuters moesten hiervoor verschillende sportproeven doorlopen: spelen met de ballen, fietsen, klauteren op het sport- en sterraam, balanceren op de balk, muziek maken, springen op de springkastelen en de grote trampoline. Op het einde kregen alle 240 kleuters een diploma: ze brachten alle sportproeven tot een goed einde en komen nu in de wervingsreserve van de sint terecht.