169 inwoners extra geregistreerd na test BE-Alert 13 juni 2018

02u53 0

Om de communicatie in crisissituaties te testen hebben alle geregistreerde gebruikers uit Sint-Gillis-Waas op dinsdag 5 juni een sms gekregen. BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid inwoners kan verwittigen in een noodsituatie. Een burgemeester, gouverneur of minister activeert Be-Alert om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, zoals het sluiten van ramen en deuren bij een brand. Nu zijn er 905 geregistreerde Be-Alert gebruikers in Sint-Gillis-Waas. Dit zijn er maar liefst 169 extra na de test. Registreer kan via via http://be-alert.be/nl. (PKM)