16,3 procent te snel tijdens flitsmarathon 20 april 2018

De politiezone Waasland-Noord nam woensdag deel aan de Europese flitsmarathon. Van woensdagochtend 6 uur tot donderdagochtend 6 uur werden er op verschillende locaties in de politiezone snelheidscontroles gehouden. In totaal controleerde de politie 1.617 voertuigen. 264 bestuurders (16,3 procent) reden te snel. Zij krijgen een boete in de bus. Eén bestuurder reed 99 kilometer per uur in de bebouwde kom. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Daarnaast stelde de politie nog een proces-verbaal op voor het gebruik van de gsm achter het stuur en een proces-verbaal voor het sturen tijdens een rijverbod. (PKM)