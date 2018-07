11 juli-viering aangepast voor Rode Duivels 05 juli 2018

02u33 0

Niet alleen in Stekene hebben ze het programma van de 11 juli-viering moeten aanpassen door de WK-match België-Brazilië. Ook in buurgemeente Sint-Gillis-Waas is het programma herschikt omdat de Rode Duivels op vrijdagavond 6 juli in de kwartfinale staan. Het optreden van 'Mathieu en Guillaume' wordt met een uur vervroegd naar 19 uur. Om 20 uur wordt het concert stil gelegd en kan iedereen de match van de Rode Duivels bekijken. Tijdens de rust zal het duo nog een kwartiertje muziek spelen.





Na de match volgen dan nog enkele toespraken en het optreden van de kleinkunstgroep Karree Konfituur. (PKM)