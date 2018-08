"Zonder school valt sociaal leven stil" ACTIEGROEP WIL LEEGLOOP SCHOOL STOPPEN KRISTOF PIETERS

20 augustus 2018

02u38 0 Sint-Gillis-Waas Enkele verontruste ouders hebben de actiegroep 'ScholenVanBijOns' opgericht. De initiatiefnemers willen hun dorpsgenoten aanmoedigen om te kiezen voor de gemeentelijke school GOM en de vrije school de Wegwijzer. Ouders sturen hun kinderen steeds vaker naar een school buiten de gemeente, waardoor de twee plaatselijke scholen het moeilijk krijgen.

Het onderwijslandschap heeft er in Meerdonk altijd al wat apart uitgezien. De vrije school De Wegwijzer organiseert de drie eerste jaren van het lager onderwijs terwijl de gemeenteschool GOM de drie volgende jaren inricht.





Vooral de doorstroming naar GOM is een probleem. Door het dalend aantal leerlingen worden het vijfde en zesde leerjaar volgend schooljaar voor een heel aantal vakken samengevoegd en dat heeft voor heel wat ongerustheid gezorgd.





Bezorgde ouders

Enkele bezorgde ouders hebben nu de actiegroep 'ScholenVanBijOns' opgericht. De initiatiefnemers zijn Ivan De Block, Sylvia Stessens, Bart Verelst en Nico De Wert. Het opzet is de dorpsgenoten beter op de hoogte te brengen van wat er leeft in de twee scholen en deze ook te promoten.





We willen jonge ouders ervan bewustmaken dat er in Meerdonk een zéér goede schoolwerking is", zegt Bart Verelst. "Ik heb zelf in Vrasene schoolgelopen, met als gevolg dat ik nu nog altijd bezig ben met het opbouwen van een vriendenkring in mijn eigen dorp. Die fout maak ik, niet mijn eigen kinderen. Het is jammer dat ouders vaak beslissen om hun kinderen al vanaf jonge leeftijd naar een school buiten hun eigen gemeente te sturen."





Een reden die mensen aanhalen om kinderen naar een grotere school buiten de eigen gemeente te sturen, is de vermeende betere kwaliteit van het onderwijs. "Maar dat is onterecht", vindt Nico De Wert. "In kleine dorpsscholen is de opvolging en het sociaal contact met de leerlingen veel groter." De twee scholen hebben volgens de actiegroep naast hun onderwijsfunctie ook een andere maatschappelijke rol te vervullen.





"Als onze scholen ooit zouden verdwijnen, valt het sociale leven in Meerdonk quasi stil", vreest Sylvia Stessens. "Waar anders dan aan de schoolpoort, op schoolfeesten en tijdens schoolse activiteiten is het voor jonge ouders beter om elkaar te ontmoeten? Daar worden afspraken gemaakt om elkaars kinderen sporadisch op te vangen, om speelafspraakjes te maken, om vervoer te regelen in noodsituaties,..."





Steun van schepen

ScholenVanBijOns wil daarom de leegloop een halt toeroepen. Ze krijgt de steun van schepen van Onderwijs Maaike De Rudder (CD&V). "Het is een oud zeer in Meerdonk", weet ze. "Sommige ouders willen niet dat hun kinderen halfweg het lager van school moeten veranderen. GOM is momenteel een afdeling van de basisschool De Zandloper, want anders was het doek al gevallen. Fusiegesprekken tussen GOM en De Wegwijzer zijn er niet gepland, maar we staan zeker open voor dialoog."