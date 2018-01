"Pas vier weken geleden verloofd" GEORGES (86) EN RITA (70) STAPPEN VANDAAG IN HUWELIJKSBOOTJE KRISTOF PIETERS

26 januari 2018

02u58 0 Sint-Gillis-Waas Jonge tortelduifjes zijn het niet meer, maar de liefde is er niet minder groot om. Georges Macharis (86) en Rita Braem (70) zijn al 26 jaar samen en geven vandaag ook hun jawoord aan elkaar.

Champagne zal er zeker vloeien, want het koppel klinkt elke dag met een 'coupeke'.





Zowel Georges als Rita zijn bekende gezichten in Sint-Gillis-Waas, maar ook daarbuiten. Georges werkte 28 jaar lang in het bekende café Den Antus op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Rita stak jarenlang de handen uit de mouwen als vrijwilliger bij haar favoriete voetbalclub Beveren. Ze vonden elkaar echter in hun eigen dorp en wel aan de toog van café De Volksvriend bij 'Pitte Post'. "Mijn vrouw is in 1989 op jonge leeftijd overleden", vertelt Georges. "We hadden tien kinderen waarvan drie nog vrij jong waren toen mijn vrouw stierf. Ik zat in de pronostiekclub bij Pitte Post en Rita was daar ook aangesloten. Het klikte meteen, maar de vonk is pas echt overgeslagen toen we beiden aanwezig waren op het huwelijksfeest van een gemeenschappelijke vriend."





Geen ringen

Een groot trouwfeest zal het koppel zelf niet geven. "We hebben zelfs geen ringen voor elkaar", klinkt het nuchter. "Maar uiteraard gaan we het wel vieren met familie en vrienden. Er is heel wat volk uitgenodigd voor een receptie op 10 februari in café 't Park bij Fille. Dat was vroeger onze stamkroeg."





Champagne zal er in ieder geval genoeg vloeien, want daar zijn Georges en Rita verzot op. "Op bevel van de dokter mocht ik geen bier meer drinken en ik ben dan maar overgeschakeld op champagne", knipoogt Georges. "Tot mijn 81 jaar was ik trouwens houthakker in bijberoep. Elke dag was ik met een hakmes en een bijl in de weer en vulde ik zakken met aanmaakhout. Intussen heb ik wel twee pacemakers en moet ik opletten voor suiker, maar zodra de zon schijnt, sta ik terug in de tuin. Hout hakken is er niet meer bij, maar ik sta in het dorp bekend om mijn verzameling tuindecoratie en alle figuren krijgen in de lente terug een likje verf."





11 kinderen

Er is een leeftijdsverschil van 16 jaar, maar daar trekt het koppel zich weinig van aan. "Samen hebben we 11 kinderen en intussen zijn er ook al heel wat kleinkinderen", vult Rita aan. "In onze geesten zijn we eigenlijk altijd al een koppel geweest. We hebben dan ook al heel wat lief en leed gedeeld. Toen ik een relatie begon met Georges, heb ik me ook om zijn jongste kinderen bekommerd toen die nog thuis woonden. Trouwplannen hebben we nooit gehad, maar enkele weken geleden liet ik me ontglippen dat ik toch graag getrouwd geweest zou zijn. "Maak maar een afspraak met het gemeentehuis dan", antwoordde Georges. "We hebben vier weken geleden beslist om te trouwen. Het is dus plots wel erg snel gegaan", lacht Rita.