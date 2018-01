"Onder een dak voor betere dienstverlening" GEMEENTEPERSONEEL VERHUIST NAAR NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM KRISTOF PIETERS

02u54 0 Kristof Pieters Centraal in de nieuwbouw is een grote open ruimte waar de bezoekers kunnen wachten en waarop alle kantoren uitkijken. Sint-Gillis-Waas Het gemeentepersoneel van Sint-Gillis-Waas is gisteren gestart met de verhuizing naar het nieuwe administratief centrum. Na anderhalf jaar werken mocht burgemeester Chris Lippens de sleutels in ontvangst nemen. Door plaatsgebrek zitten de gemeentediensten nu verspreid, tot in omgebouwde rijwoningen toe. Samen onder een dak moet de dienstverlening aanzienlijk verbeteren. Het nieuwe administratief centrum opent op 22 januari.

Nu zitten de administratieve diensten verspreid over verschillende gebouwen waaronder zelfs enkele gerenoveerde woonhuizen. Vele bezoekers verdwalen in de lange gangen en tussen de loketten. Daar komt binnenkort een einde aan, want gisteren mocht burgemeester Chris Lippens officieel de sleutel van het nieuwe Administratief en Bestuurscentrum in ontvangst nemen.





Er werd anderhalf jaar gewerkt aan de nieuwbouw. Die werd opgetrokken in het park achter het kasteel De Vaulogé. Het is een opmerkelijk zeshoekig gebouw met open galerijen in plaats van traditionele gangen. De loopafstanden tussen de burelen is heel beperkt gehouden. Centraal is er een grote wachtruimte voor bezoekers. "We kiezen voor een nieuwe benadering waarbij bezoekers zich aanmelden aan één centrale balie", legt de burgemeester uit. "In dezelfde ruimte zijn er een aantal open burelen waar men op afspraak met onze diensten kan spreken."





Kristof Pieters De nieuwe collegezaal.

Glazen gang

De hoofdtoegang komt in een glazen gang tussen het kasteel en de nieuwbouw. "De restauratie van het kasteel maakt deel uit van een volgende fase die nu van start gaat", vult schepen van gebouwen Chantal Vergauwen (CD&V) aan. "Deze werken zijn wel minder ingrijpend en moeten tegen september klaar zijn. Het kasteel is vooral voor ceremoniële gebeurtenissen zoals huwelijken. Er komt een lift, want onze trouwzaal is nu enkel per trap bereikbaar. Ook het kabinet van de burgemeester blijft in het kasteel. De hal van het kasteel zal met een glazen passerelle verbonden worden met het nieuwe administratief centrum. In de laatste fase wordt het voormalig gemeentehuis volledig leeggemaakt. Daar komt dan de permanentie van de politiezone Waasland-Noord."





Eerst is er de verhuizing van de administratie naar de nieuwbouw. Die operatie zal zo'n tien dagen in beslag nemen. Op donderdagnamiddag 18 en vrijdag 19 januari sluit het gemeentehuis. Dan worden de loketten ingericht en verhuizen de laatste personeelsleden. Burgemeester Lippens is tevreden met het resultaat. "Het overtreft de verwachtingen", klinkt het opgetogen. "Ook voor het personeel is het enorme verbetering. Er is plaats voor een honderdtal personeelsleden. Nu kan er eindelijk komaf worden gemaakt met alle bureelcontainers, zolderkamers en andere lokalen die eigenlijk nooit bedoeld waren voor de gemeentelijke administratie. Enkel de dienst toerisme zal in GC De Route gevestigd blijven, omdat daar ook een infopunt is voor toeristen."





Op zondag 21 januari mogen alle inwoners zelf ook een kijkje komen nemen tussen 14.30 en 17.30 uur. Doorlopend zijn er rondleidingen voor en achter de schermen. Er is muziek en kinderanimatie. Vooraf inschrijven is niet nodig.





Kristof Pieters Burgemeester Chris Lippens en schepen Chantal Vergauwen helpen mee bij de verhuizing.

Opening op 22 januari

Vanaf maandag 22 januari is het Administratief en Bestuurscentrum in werking en open voor publiek.





Kristof Pieters In het nieuwe administratief centrum is er plaats voor een honderdtal personeelsleden.