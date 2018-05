"Meer comfort voor artsen en patiënten" POLIKLINIEK SINT-HELENA VERHUIST NAAR NIEUWBOUW KRISTOF PIETERS

19 mei 2018

02u42 0 Sint-Gillis-Waas Het AZ Nikolaas heeft gisteren alle materiaal verhuisd van de oude polikliniek Sint-Helena naar de nieuwbouw. Zo'n 35 artsen zullen er consultaties houden en voortaan kunnen er ook kleine ingrepen plaatsvinden. De polikliniek kreeg vorig jaar maar liefst 21.500 patiënten over de vloer.

Polikliniek Sint-Helena deelde tot voor kort een voormalige ziekenhuisvleugel met woonzorgcentrum De Kroon, en ook de nieuwbouw zullen ze delen. De polikliniek verhuisde gisteren naar het gelijkvloers van een nieuw complex achteraan de campus. "In oppervlakte verandert er weinig, maar het verschil in comfort is natuurlijk enorm groot", zegt Britt Quintelier, projectverantwoordelijke bouw bij het AZ Nikolaas. "Het meubilair is eveneens volledig nieuw, net als een deel van de apparatuur. Er moest bijgevolg niet zo erg veel verhuisd worden."





De nieuwe polikliniek deelt de inkomhal en twee consultatieruimten met de Huisartsenwachtpost. Die zal er reeds vanaf vandaag zetelen. De polikliniek zelf opent dinsdag de deuren. Er zijn tien consultatieruimtes, twee onderzoekslokalen, een 'kleine ingrepenzaal', een gipslokaal, een priklokaal en een dienst medische beeldvorming met een RX- en een echoruimte.





"De ingrepenzaal is nieuw", vervolgt Quintelier. "Het gaat hier niet om operaties, maar om kleine ingrepen door bijvoorbeeld een dermatoloog. Daarvoor moesten patiënten tot nog toe naar Sint-Niklaas."





Het ziekenhuis Sint-Helena in Sint-Gillis-Waas sloot in 2001 definitief de deuren, maar het toenmalige AZ Maria Middelares wou wel een basisdienstverlening garanderen onder de vorm van een polikliniek. En die zienswijze is bij het huidige AZ Nikolaas nog niet veranderd.





"Het voordeel van een polikliniek is dat senioren en mensen die niet zo mobiel zijn ze zich minder ver moeten verplaatsen om op consultatie te gaan bij een specialist. We moedigen artsen altijd aan om ook buiten het hoofdziekenhuis consultaties te houden in de verschillende poliklinieken", zegt woordvoerster Natalie Nevelsteen. "Momenteel zijn er een 35-tal artsen die raadpleging geven in een twintigtal verschillende disciplines. Met de nieuwbouw zal het comfort voor hen en de patiënten aanzienlijk verbeteren. Het oude gebouw was totaal opgeleefd en voldeed niet meer aan de normen."





Hoofdingang nog niet in gebruik

De polikliniek is vanaf dinsdag operationeel maar voorlopig zal de hoofdingang nog niet in gebruik worden genomen. "Eerst moet de buitenaanleg nog gebeuren", verduidelijkt Britt Quintelier. "In juni start de afbraak van het voormalige Sint-Helenaziekenhuis en aansluitend wordt de parking aangelegd en komt er een nieuwe toegangsweg via de rotonde. Vermoedelijk zal alles klaar zijn tegen het najaar. Tot die tijd moeten bezoekers gebruikmaken van de ingang van het woonzorgcentrum De Kroon om de polikliniek en de Huisartsenwachtpost te bereiken."