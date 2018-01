"Dit vonnis verklaart elke arts vogelvrij" RIZIV EIST 253.000 EURO TERUG VAN CVS-DOKTER KRISTOF PIETERS

02u38 0 Foto Kristof Pieters Dokter Francis Coucke. Sint-Gillis-Waas Het RIZIV heeft dokter Francis Coucke, bekend voor zijn behandeling van aandoeningen als chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie, veroordeeld tot het terugbetalen van 253.000 euro aan onrechtmatig uitgeschreven medicatie. Coucke gebruikt groeihormonen voor de behandelingen. Volgens de dokter hadden alle patiënten een goedkeuring van een adviserende arts. Hij gaat in beroep.

"Ik wordt al tien jaar lang psychisch en financieel gefolterd door het RIZIV, de CM en de Orde van Geneesheren", reageert dokter en endocrinoloog Francis Coucke op het vonnis. "Maar het zijn mijn patiënten en vooral hun tevredenheid over de behandelingen die me overeind houden."





De DGEC (Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV) veroordeelde Coucke voor de tweede maal tot het terugbetalen van onrechtmatig uitgeschreven medicatie. Het gaat om feiten tussen januari 2006 en april 2010. Van 134 patiënten werd over een periode van vier jaar nagegaan hoeveel groeihormoon ze hadden genomen en door wie het werd afgeleverd. Volgens het RIZIV werd voor 18 patiënten ten onrechte 319 verpakkingen groeihormoon uitgereikt en dat voor een totaalbedrag van 253.475 euro. Het geld wordt nu teruggeëist. "Maar het is geld dat ik nooit heb ontvangen", benadrukt Coucke.





Advies

"Het zijn de apothekers die hiervoor betaald werden. Bovendien hadden al die patiënten een goedkeuring van een adviserend arts. Met dit vonnis worden alle dokters vogelvrij verklaard want wie een duur medicijn voorschrijft, riskeert dit nadien zelf te moeten betalen, zelfs met een goedkeuring van een adviserend geneesheer."





Volgens het RIZIV werden de adviserende artsen echter 'in dwaling gebracht door fout meegedeelde gegevens van dokter Coucke'. "Onzin", reageert de arts. "Men zoekt gewoon een stok om te slaan. De mutualiteiten vinden dat een aandoening zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) een psychosomatische oorzaak hebben en dus tussen de oren zit, maar volgens mij heeft het een lichamelijke oorzaak en is het het gevolg van een verstoorde hormonenhuishouding of immuunsysteem. Daarom behandel ik mijn patiënten met afweerstoffen en hormonen. Ze noemen me een charlatan, maar mijn resultaten bewijzen het tegendeel. De kostprijs van groeihormoon valt trouwens best mee als iemand daarmee de draad van zijn leven weer kan oppikken. België heeft dubbel zoveel zelfmoorden dan andere landen. Ik help mensen die het leven soms niet meer zien zitten en ze zijn ook bereid om hierover te getuigen."





Handenvol geld

Coucke verwijt het RIZIV ook zowel partij als rechter te zijn. "Het rechtscollege heeft een onafhankelijke rechter, maar die komt van een burgerlijke rechtbank en laat zich adviseren door artsen die verbonden zijn aan mutualiteiten. Dat is vechten tegen de bierkaai."





De CVS-dokter gaat alleszins in beroep tegen het vonnis. "Het kost me voorlopig vooral handenvol geld aan advocaten, maar ik blijf mijn strijd verder zetten. Ik heb intussen ook een brief gestuurd naar minister Maggie De Block in de hoop dat zij het dossier eindelijk eens naar zich toetrekt."