‘Dakdieven’ slaan voor derde maal toe: voorraad sigaretten weg bij benzinestation Den Doorn Kristof Pieters

29 maart 2019

14u43 0 Sint-Gillis-Waas Dieven hebben ingebroken in de shop van het benzinestation Den Doorn in Sint-Gillis-Waas. Ze knipten een gat in het metalen dak en wisten op ingenieuze wijze het nochtans gesofisticeerde alarm te omzeilen. Er werd voor meer dan 6.000 euro aan sigaretten buitgemaakt. De politie vermoedt dat het om dezelfde bende gaat die eerder toesloeg bij Proxy Delhaize in Kemzeke en Brico in Beveren.

De familie Moorthamers werd al twee keer het slachtoffer van inbrekers, maar sinds de verhuis naar een nieuwe shop dachten ze voldoende beveiligd te zijn. “Alle deuren en ramen zijn voorzien van een alarm en in de zaak zelf zijn overal sensoren die reageren op beweging en temperatuur”, zegt Alexander Moorthamer. “Het is bijna niet te geloven dat het alarm niet is afgegaan. De inbraak moet bijzonder goed voorbereid zijn. We zijn ervan overtuigd dat de dieven op voorhand op verkenning zijn geweest, want ze wisten de verschillende sensoren perfect hangen. We hebben ook camerabewaking maar op de beelden is alleen een persoon te zien met een bivakmuts en handschoenen aan. Een medeplichtige is de hele tijd op het dak gebleven om de buit aan te nemen.”

De inbraak gebeurde donderdagochtend rond 1 uur. De dieven hadden vooraf goed berekend waar ze het gat moesten maken, want een halve meter verder waren ze in het toilet uitgekomen. “Vermoedelijk hebben ze de lichtkoepel als referentie gebruikt”, vervolgt Alexander. “Het gat is gemaakt met een soort industriële knipschaar. Op die plek kon de dief zich laten zakken uit het bereik van de sensoren. Hij heeft vervolgens heel voorzichtig een aantal rekken verplaatst en kartonnen dozen op de toonbank gezet. Op die manier creëerde hij een soort ‘gangetje’ buiten het bereik van de bewegingssensoren. Op de camerabeelden is te zien hoe hij hier meer dan een uur lang heeft doorgebracht. De kassa was in een paar seconden tijd al geopend maar daarin zat gelukkig maar een paar honderd euro wisselgeld. Het was hen vooral om de sigaretten te doen. In totaal hebben ze toch voor zo’n 6.000 euro buit gemaakt. Het had nog meer kunnen zijn, want de dief is ook in het aanpalende bureel binnengedrongen waar de kluis staat. Hij heeft geprobeerd om die open te breken maar dat is niet gelukt. Hij had er te weinig manoeuvreerruimte omdat ook daar sensoren hangen. Op de beelden is ook te zien hoe de dief plots wegduikt als er iemand aan de overkant van de straat arriveert en parkeert. Hij slaat echter niet in paniek en doet na vijf minuten gewoon verder. Dit gaat blijkbaar om dieven die niet aan hun proefstuk toe waren.”

Vrijdag waren de herstellingen al volop aan de gang. “We hebben de beveiligingsfirma nu gevraagd om extra sensoren te bevestigen die ook het hele dak bestrijken.”

De politie vermoedt dat het om dezelfde bende gaat die vorig weekend toesloeg bij Proxy Delhaize in Kemzeke. Ook daar werd een gat in het plat dak geknipt en wisten de dieven het alarm te omzeilen om de hele voorraad sigaretten en postpakketten te stelen. Begin deze maand was er ook al een gelijkaardige inbraak bij de doe-het-zelfzaak Brico in Beveren. Ook toen sloegen dieven toe via het dak en hadden ze nauwkeurig uitgerekend dat ze net in het kantoor uitkwamen waar de kluis stond.