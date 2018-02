'Boswegel' wordt volwaardige fietssnelweg PROVINCIE TREKT HALF MILJOEN EURO UIT VOOR HERAANLEG KRISTOF PIETERS

21 februari 2018

02u49 0 Sint-Gillis-Waas De provincie trekt een half miljoen euro uit om nog dit jaar de fietssnelweg F411 door het Stropersbos heraan te leggen over een afstand van meer dan drie kilometer. De fietsverbinding is enorm populair, maar op sommige plaatsen lijkt het meer op een boswegel dan een fietssnelweg. Fietsers kunnen elkaar soms amper kruisen. De fietssnelweg wordt nu verbreed tot drie meter en op een ecologisch verantwoorde manier verhard.

Er zijn al vele jaren klachten over de fietssnelweg tussen de wijk 't Kalf en de Nederlandse grens. Over een traject van enkele kilometers loopt de oude spoorzate langsheen het natuurgebied Stropersbos, waar de bermen beschermd zijn en er geen verharding is toegelaten. De sintelverharding - een restant van de vroegere spoorwegbedding - is onvoldoende robuust en dat leidt tot spoorvorming en plassen. Bovendien is het fietspad er op sommige plaatsen zo smal geworden dat fietsers elkaar amper nog kunnen kruisen. De gemeente drong daarom al lange tijd aan op een heraanleg, maar het duurde een hele tijd vooraleer er een akkoord kon bereikt worden met het Agentschap voor Natuur en Bos.





Natuurwaarden

"De vraag naar een comfortabel fietspad moest nauwlettend worden afgewogen tegen de zorg voor de natuurwaarden", legt gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit, uit. "Om die reden mag er trouwens ook geen verlichting worden geplaatst. Afgelopen maandag heeft ook de Regionale Mobiliteitscommissie groen licht gegeven. Daarmee is de laatste horde genomen. De fietssnelweg zal binnenkort verbreed worden tot drie meter, waardoor fietsers elkaar probleemloos kunnen kruisen, ook als ze met twee naast elkaar rijden. Voor de verharding kiezen we een mengeling van baksteenpuin en kalksteenslag, zonder bitumen en met een natuurlijk uitzicht. Bovendien wordt de fietsweg zo aangelegd dat de waardevolle eiken langs het traject kunnen blijven staan. Binnenkort zal de provincie voor dit ontwerp een bouwaanvraag indienen, zodat we de heraanleg van fietssnelweg F411 nog dit jaar kunnen realiseren. Er is een budget van 580.000 euro voorzien en de aannemer moet de klus op 50 werkdagen kunnen klaren."





Lang aangedrongen

Burgemeester Chris Lippens is tevreden met deze doorbraak. "We drongen inderdaad al lang aan op de verbreding en de vernieuwing van deze veelgebruikte fietsweg. Op Nederlands grondgebied werd de fietsverbinding al verbreed en verbeterd en dus klonk de roep bij gebruikers steeds groter om ook het deel op ons grondgebied aan te pakken."





De fietssnelweg F411 verbindt Sint-Niklaas met Hulst op de vroegere bedding van de spoorweg Mechelen-Terneuzen. De F411 is één van de oudste en meest populaire schakels in het Oost-Vlaamse fietssnelwegennet. Dagelijks maken honderden fietsers gebruik van dit fietspad, zowel voor verplaatsingen naar de school of naar het werk. In het weekend ligt het gebruik nog een pak hoger door recreatieve fietsers.





Gedeputeerde Hertog wil op termijn ook de fietssnelweg op grondgebied Sint-Niklaas verbreden.





"Maar dat is minder dringend, omdat hier wel al asfalt ligt en het fietspad breed genoeg is om elkaar te kruisen. We hebben eerst nog andere prioriteiten. Onze provincie telt zo'n 600 kilometer aan fietssnelwegen waarvan tweederde goed berijdbaar zijn. Elk jaar is er budget om zo'n 20 kilometer aan te pakken. Mits een eindsprintje moet het lukken om tegen 2025 met het hele fietsnetwerk klaar te zijn."