"Behoud zebrapad aan Bagoniewijk" HERAANLEG N403 KRIJGT VORM, ACTIECOMITÉ HEEFT BEZWAAR KRISTOF PIETERS

23 juni 2018

02u41 0 Sint-Gillis-Waas De plannen voor de heraanleg van de N403 in Sint-Pauwels krijgen stilaan vorm, maar het actiecomité Veilig Sinpals heeft enkele bedenkingen. Vooral het schrappen van het zebrapad aan de Bagoniewijk valt in slechte aarde. N-VA stelt tegelijk voor om het bushokje op de Dries te slopen zodat er een fietspad kan aangelegd worden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is volop bezig met de opmaak van de plannen voor een definitieve heraanleg van de N403 (Zandstraat-Potterstraat) in Sint-Pauwels. De weg ligt er nu erbarmelijk bij en de fietspaden zijn niet gescheiden. Deze zomer volgt al een nieuwe laag asfalt. Als de nodige onteigeningen rond zijn, dan volgt een definitieve heraanleg. De Regionale Mobiliteitscommissie heeft de plannen intussen al goedgekeurd





70 kilometer per uur

Het actiecomité Veilig Sinpals stelt tot zijn grote verbazing vast dat er geen zebrapad meer is ter hoogte van de Bagoniewijk. "We vinden het onverantwoord om enkel een middeneiland zonder zebrapad aan te leggen in een zone waar er 70 per uur gereden mag worden", zegt Wendy Maes van Veilig Sinpals. "De plannen zijn intussen gunstig beoordeeld. Helaas wil dit ook zeggen dat ze al in een ver gevorderd stadium zijn. We hebben AWV gevraagd dit opnieuw te bekijken. Begin dit jaar was er nog een zwaar ongeval op die oversteekplaats."





Volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) heeft via het kabinet van minister Weyts bij AWV aangedrongen om dit aan te passen. "Ik begrijp dat men een compromis zoekt tussen de functie van de gewestweg N403 en de wijken die erop aansluiten en geen onveilige situatie wil creëren door voetgangers het idee te geven dat ze op het zebrapad kunnen stappen en de auto's zullen stoppen, terwijl dat tegen 70 kilometer per uur niet mogelijk is", zegt Daniëls. "Een alternatief is een volwaardig kruispunt met verkeerslichten en zebrapaden of verkeerslichten met een drukknop voor voetgangers en fietsers die van of naar de Bagonie willen en detectielussen in het wegdek voor voertuigen. Een derde optie, die ook de voorkeur heeft van bewoners, is het snelheidsregime naar 50 per uur brengen, waardoor een zebrapad wel mogelijk is. Bovendien moeten de plannen dan nieuw opnieuw naar de tekentafel." AWV belooft de voorstellen te onderzoeken.





Stenen bushokje slopen

Daniëls stelt ook voor om het stenen bushokje op de Dries in Sint-Pauwels te slopen zodat er een gescheiden fietspad kan worden aangelegd. "Samen met de inwoners van Sint-Pauwels hoorde ik telkens dat dit niet zou mogen van onroerend erfgoed. Minister Geert Bourgeois heeft laten weten dat de constructie geen erfgoedwaarde heeft en dus mag verdwijnen". De Dries is beschermd als dorpszicht, maar volgens Daniëls kan er wel een fietspad worden aangelegd achter de bomen. AWV zal nog dit najaar met Onroerend Erfgoed aan tafel gaan zitten om dit te bespreken. "En voor de pendelaars kan er nog altijd een kleine luifel worden voorzien", zegt Daniëls nog.